روسيا تحذر والناتو يقلق

ولفت وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في كلمته أمام أركان وزارة الدفاع الروسية إلى وجود قوات غفيرة تابعة للناتو عند حدود روسيا.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv صواريخ إسكندر تستقر عند حدود الناتو

وتتلقى هذه القوات تدريبات مكثفة. ولقد تضاعف عدد التمارين العسكرية التي تنفذها قوات الناتو عند حدود روسيا في الفترة الأخيرة حسب وزارة الدفاع الروسية.

وإزاء ذلك رأى وزير الدفاع الروسي أنه من الضروري أن يوجه تحذيرا إلى الناتو بقوله "لا ننوي محاربة أحد، وفي الوقت نفسه لا ننصح أحدا باختبار متانة دفاعاتنا وقدرتنا على الدفاع عن النفس".

ومن جهة أخرى أكد قائد مشاة البحرية الأمريكية الجنرال روبرت نيلير توجهات الناتو العدوانية حين قال لمرؤوسيه الموجودين في النرويج ومسؤولين عسكريين نرويجيين إن عليهم أن يستعدوا لحرب كبيرة، مؤكدا أن بلاده ستحشد غالبية قواتها في أقرب وقت قرب روسيا وكوريا الشمالية والصين كما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".

وأدلى الأميرال الأمريكي اندرو لينون بدلوه في هذا المضمار، حسب صحيفة "فاينانشل تايمز"، حين قال إن غواصات الأسطول الروسي وسعت مجال عملياتها، وبالأخص في شرق البحر المتوسط وفي المحيط الأطلسي في أماكن وجود كابلات الاتصالات البحرية، ما أثار قلق الناتو.