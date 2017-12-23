روسيا: مستعدون للتعاون مع واشنطن حول أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، إن موسكو مستعدة للتعاون مع واشنطن حول أفغانستان.

© REUTERS/ Kim Hong-Ji استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة في أفغانستان بدأت تحقق نتائجها

وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، ومدير القسم الآسيوي بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، في مقابلة مع "سبوتنيك": "نحن نود أن تبدأ حكومة أفغانستان في نهاية المطاف حوارا بناء مع ممثلي المعارضة المسلحة بشروط مقبولة للجانبين، ونحن نؤكد استعدادنا لتقديم منصة موسكو لذلك".

كما أشار الى أن موسكو مستعدة "لتوحيد الجهود مع الولايات المتحدة والعمل معا للتسوية في أفغانستان".

كما دعت روسيا كابول لبدء حوار مباشر وبناء مع المعارضة الأفغانية المسلحة، مضيفة "مستعدون لتقديم ساحة بموسكو لهذا الحوار".

وتابع "ظروف التعاون المتكامل مع الولايات المتحدة لم تنضج بعد، وذلك مرتبط في المقام الأول بالطرق المختلفة إزاء التسوية في أفغانستان"، مشيرا إلى أن سعي الولايات المتحدة لنهج القوة في تسوية الأزمة في أفغانستان يؤدي فقط لتصعيد النزاع.

كما أشار كابولوف إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي عزز قدراته في أفغانستان، مؤكدا أن البيانات الروسية تشير الى أن عدد مسلحيه تجاوز 10 ألف شخص، لافتا إلى أن "روسيا كانت بين الأوائل الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن ظهور داعش في أفغانستان.

وتابع "بحسب معلوماتنا، فإن عدد أفراد التنظيم الإرهابي تجاوز 10 ألف شخص ويستمر في الارتفاع، خاصة بحساب المسلحين الذين حصلوا على خبرة قتالية في سوريا والعراق".