بوتين: يجب احترام المعارضة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت 23 كانون الأول/ديسمبر، على ضرورة مواصلة توسيع آليات الديمقراطية المباشرة واحترام المعارضة القادرة على تحمل المسؤولية.