تصدير منظومات الدفاع الجوي إس-400 لتركيا يبدأ في نهاية العام 2019

وقال تشيميزوف لـ"سبوتنيك" مجيبا عن سؤال عن موعد بدء التصدير: " نهاية 2019- بداية 2020".
وكان مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري — التقني، فلاديمير كوجين، قد صرح بأن روسيا وتركيا تمكنتا من تسوية جميع القضايا المتعلقة بتوريد "اس 400"، مشيرا إلى أن تركيا ستدفع جزءا من الصفقة وجزء على حساب قرض روسي.
وفي السياق ذاته كان وزير الدفاع التركي فكري إيشيق قد أكد في آذار/ مارس الماضي أن "منظومة "اس-400" التي تعتزم أنقرة شراءها من موسكو لن يتم دمجها مع منظومة الدفاع الصاروخي للناتو".
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