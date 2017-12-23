موسكو ونيودلهي تتجهان نحو التعاون الاقتصادي في عام 2018

أعلن رئيس قسم الاقتصاد والعلاقات الخارجية بحكومة مدينة موسكو سيرغي شيرمين، أنه يتوقع أن توقع المدينة اتفاقا للتعاون الاقتصادي مع مدينة نيودلهي في العام المقبل.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov سفير الهند في روسيا: العقوبات الأمريكية لا تؤثر على التعاون بين روسيا والهند

نيودلهي — سبوتنيك . وقال شيرمين اليوم السبت، في تصريحات للصحافيين "اعتدنا على التعاون بفاعلية مع إقليم العاصمة الوطنية في دلهي، وكان لدينا برنامج للتعاون حتى العام الماضي، والذي بموجبه تبادلنا وفود الخبراء، وقبلنا بعثات الأعمال، ونخطط لاستئناف هذا التعاون في العام المقبل، واقترحنا مشروعا للتعاون مع زملائنا حتى عام 2020".

وأشار شيرمين إلى أن المدينتين عازمتين على تهيئة الظروف لمشاريع الأعمال المتوسطة والصغيرة.

وأضاف "اتفقنا مع شركائنا يشمل اتحاد الصناعات الهندية، الذي سيركز على خلق أفضل الظروف لدعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة".

يذكر أن مدينة نيودلهي استضافت يوم الجمعة اللجنة الحكومية الدولية الهندية- الروسية للتعاون الاقتصادي التجاري، والعلمي والتقني والثقافي، إضافة إلى استضافتها لمنتدى الأعمال الروسي- الهندي.