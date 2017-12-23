رئيس الحزب الشيوعي الروسي مديرا لحملة غرودينين في الانتخابات الرئاسية

أعلن زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، أنه سيترأس الحملة الانتخابية لمرشح الحزب بانتخابات الرئاسة الروسية، بافل غرودينين.

© Sputnik. Eugene Yepanchintsev الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 مارس 2018

روجديستفينو- سبوتنيك . وقال زيوغانوف للصحفيين، "أيدت اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الروسي بالإجماع، في جلستها العامة بالأمس، ترشيح بافل غرودينين، كما دعمتني وانتخبتني رئيسا لحملته الانتخابية ومكلفا بإعداد برنامجه الانتخابي".

وأوضح أن مسودة البرنامج الانتخابي لـ"غرودينين" سوف تكون جاهزة بمؤتمر الحزب في وقت لاحق من اليوم السبت.

من جانبه، قال غرودينين، وهو مدير مزرعة لينين الحكومية بموسكو، إنه لم يتوقع أن يقع اختيار الحزب عليه لخوض سباق الرئاسة الروسية.

فيما أشار نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب، يوري أفونين، لوكالة "سبوتنيك" إلى أن زيوغانوف لن يشارك في المناظرات الانتخابية. وقال أفونين، "يمكن للمرشح أو مندوبه المخول المشاركة في المناظرات". وتابع "ليس من حق أعضاء مجلس الدوما أن يعملوا كمندوبين مفوضين للمرشحين الرئاسيين، ولذلك، ليس لزيوغانوف أن يشارك في المناظرات".

وبدأت الحملات الانتخابية لسباق الرئاسة الروسي بشكل رسمي يوم الإثنين الماضي، فيما تجري الانتخابات في 18 آذار/مارس المقبل