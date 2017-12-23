روسيا تنوي بيع 30 طائرة سوخوي سوبرجيت - 100 خلال 2018

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، مساء اليوم السبت، أن روسيا تنوي بيع 30 طائرة من طراز سوخوي سوبرجيت-100 خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن نصف تلك الطائرات تقريبا سيباع للسوق الروسية.

موسكو — سبوتنيك . وقال مانتوروف للصحفيين، على هامش مؤتمر حزب روسيا الموحدة، "نحن نخطط لبيع 30 طائرة، وسيباع أكثر من نصفها للسوق الروسي".

وأضاف الوزير أن

شركتا "يامال" و"أزيموت" من بين المشترين، وأن شركة "إيروفولت" لا تخطط لشراء طائرات سوخوي سوبرجيت — 100 جديدة. وتحتوي طائرات سوخوي سوبرجيت-100 على محركين صناعة شركة "سوخوي للطيران المدني".

وتبلغ حمولة الطائرة ما يصل إلى 98 راكبا، مع القدرة على الطيران لمسافة تصل إلى 2.470 ميلا.

وأقلعت الطائرة في رحلتها الأولى في أيار/ مايو 2008.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عن اهتمام روسيا بتوريدات طائرات "سوخوي سوبرجت 100" و"أم أس 21" إلى الجزائر.

وقال نوفاك، خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للبلدين، إن "روسيا تهتم طبعا بتوريد الطائرات الوطنية الصنع إلى الجزائر، بما في ذلك "سوخوي سوبرجت" و"أم أس 21" في المستقبل. وتجري مناقشة هذه المسائل في إطار فريق العمل".