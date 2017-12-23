الهند نحو الانتقال إلى نظام التعاقد المتكامل بمجال الصناعات العسكرية مع موسكو

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، اليوم السبت، إن الهند مهتمة بالانتقال إلى نظام التعاقد المتكامل في تعاونها بمجال الصناعات العسكرية مع موسكو، مشيرا إلى أن ذلك يضفي ميزة جديدة للعلاقات بين البلدين.

© Sputnik. Anton Denisov روسيا تنوي بيع 30 طائرة سوخوي سوبرجيت - 100 خلال 2018

نيودلهي — سبوتنيك . وصرح روغوزين قائلا، "ناقشنا مع وزير الدفاع الهندي الجديد المسائل المتعلقة بالانتقال بالمؤتمرات العسكرية والصناعية، التي عقدناها بالفعل العام الجاري، إلى عملية المواءمة الدائمة للملاحظات التي عادة ما يتم إبرازها أثناء استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية".

وتابع أن "الجانب الهندي يبدي اهتماما فائقا، وهو ما يعد ميزة جديدة لعلاقاتنا مع الهند".

وسبق لمدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، فيكتور كلادوف، أن أعلن في الأسبوع قبل الماضي، أن روسيا والهند قد توقعان قريبا عقدا لتوريد منظومات الدفاع الجوي "اس —400 "تريومف"، مضيفا أن "توقيع العقد حاليا هو قيد التفاوض، والمفاوضات الآن هي في مرحلة متقدمة جدا. ويجري مناقشة التفاصيل الفنية".

فيما أكد السفير الهندي لدى روسيا، بانكادج ساران، يوم الاثنين الماضي، أن العقوبات الأمريكية على روسيا لا تؤثر على التعاون بين روسيا والهند، بما في ذلك في مجالي النفط والغاز، والتعاون العسكري — التقني.

وتتولى روسيا بناء محطة "كودانكولام" الكهروذرية في ولاية "تاميل نادو" بجنوب الهند، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي وقعتها حكومتا البلدين في عام 1998.