الهند نحو الانتقال إلى نظام التعاقد المتكامل بمجال الصناعات العسكرية مع موسكو

وتابع أن "الجانب الهندي يبدي اهتماما فائقا، وهو ما يعد ميزة جديدة لعلاقاتنا مع الهند".
وسبق لمدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، فيكتور كلادوف، أن أعلن في الأسبوع قبل الماضي، أن روسيا والهند قد توقعان قريبا عقدا لتوريد منظومات الدفاع الجوي "اس —400 "تريومف"، مضيفا أن "توقيع العقد حاليا هو قيد التفاوض، والمفاوضات الآن هي في مرحلة متقدمة جدا. ويجري مناقشة التفاصيل الفنية".
فيما أكد السفير الهندي لدى روسيا، بانكادج ساران، يوم الاثنين الماضي، أن العقوبات الأمريكية على روسيا لا تؤثر على التعاون بين روسيا والهند، بما في ذلك في مجالي النفط والغاز، والتعاون العسكري — التقني.
وتتولى روسيا بناء محطة "كودانكولام" الكهروذرية في ولاية "تاميل نادو" بجنوب الهند، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي وقعتها حكومتا البلدين في عام 1998.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)