تحديث نظام الملاحة "غلوناس" العام القادم

يذكر أن منظومة "غلوناس" صممت بطلب من وزارة الدفاع السوفيتية سابقاً، كما أن هذه المنظومة مخصصة للملاحة السريعة، وتقديم دعم غير محدود للمستخدمين في الجو والبر والبحر والفضاء، ويحق لجميع الروس والأجانب استخدام منظومة "غلوناس" المدنية دون مقابل، وقدد تم إطلاق أول قمر اصطناعي للمنظومة في عام 1982.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 22 أيلول/سبتمبر الماضي"، وصول القمر الصناعي غلوناس-إم" بنجاح إلى المدار بعد إطلاقه من على متن الصاروخ "سويوز 2 —1 بي" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغلسك.
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