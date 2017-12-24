تحديث نظام الملاحة "غلوناس" العام القادم

أعلنت شبكة الأقمار الصناعية "سيبيريا"، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، أنه سيتم تحديث نظام الملاحة العالمي "نظام ملاحة السيارات" "غلوناس" العام القادم.

© Sputnik. O. Gratshev نظام ملاحة فلكي جديد للطيران البعيد المدى

موسكو — سبوتنيك . ونشرت صحيفة الشبكة معلومات تشير إلى أنه سيتم تحديث نظام الموجات، لتكون أقل تأثراً خلال عبورها الغلاف الجوي.

يذكر أن منظومة "غلوناس" صممت بطلب من وزارة الدفاع السوفيتية سابقاً، كما أن هذه المنظومة مخصصة للملاحة السريعة، وتقديم دعم غير محدود للمستخدمين في الجو والبر والبحر والفضاء، ويحق لجميع الروس والأجانب استخدام منظومة "غلوناس" المدنية دون مقابل، وقدد تم إطلاق أول قمر اصطناعي للمنظومة في عام 1982.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 22 أيلول/سبتمبر الماضي"، وصول القمر الصناعي غلوناس-إم" بنجاح إلى المدار بعد إطلاقه من على متن الصاروخ "سويوز 2 —1 بي" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغلسك.