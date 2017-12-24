البرلمانيون الروس يزورون إيران في العام القادم

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، أن البرلمانيون الروس سوف يزورون إيران في العام القادم.

إسلام أباد- سبوتنيك .وقال فولودين خلال لقاءه نظيره الإيراني علي لاريجاني، في إطار المؤتمر الدولي المتخصص بقضية مكافحة الإرهاب: "في العام القادم نخطط زيارة إيران بوفد تمثيلي".

وأشار فولودين إلى أن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات التجارية، وأن قطاع الأعمال يبدي اهتماما للمشاركة فيها.

هذا ووصل وفد مجلس الدوما الروسي برئاسة فولودين يوم الأمس السبت إلى باكستان للمشاركة في المؤتمر الدولي المتخصص بقضية مكافحة الإرهاب.

هذا وأعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سابقا، عن أمله في أنه في المستقبل روسيا وإيران سيتمكنان من اتخاذ خطوات هامة لتعزيز العلاقات بينهما على جميع المستويات،

مشيرا إلى أن تعزيز التعاون مع روسيا يصب في مصلحة الشعبين وغير موجه ضد دول ثالثة.