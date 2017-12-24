رئيس الدوما يعلق على حجب حسابات قديروف في الشبكات الاجتماعية

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، أن حسابات رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أغلقت خوفا من الحقيقة، وأن ذلك يشكل سابقة خطرة قد ينجم عنها استجابة.

© REUTERS/ Maxim Shemetov المالية الأمريكية تدرج 4 مواطنين روس و3 شركات على قائمة العقوبات

إسلام آباد — سبوتنيك . وقال فولودين في إطار المؤتمر الدولي المتخصص بقضية مكافحة الإرهاب، "تشكل سابقة خطرة. واستنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، يجب أن نقوم بالرد".

وأشار فولودين خلال لقاءه نظيره الإيراني علي لاريجاني، أن حسابات قديروف حظرت بعد إدخاله في قوائم العقوبات، وأن قديروف لم يخالف قواعد امتلاك الحسابات.

ووصف فولودين ما حدث بـ"سياسة تكميم الأفواه".

ويذكر أن حساب قديروف على الإنستغرام تم حجبه يوم أمس السبت. وكذلك تم حجب صفحته على موقع فيسبوك.

وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية الأمريكية، أنها أدرجت في "قائمة ماغنيتسكي" للعقوبات 5 مواطنين روس، بينهم رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف.

وبحسب ما نشر على موقع الوزارة، فإن العقوبات فرضت أيضا ضد 5 أشخاص آخرين، هم أيوب كاتايف، يوليا مايوروفا، أندريه بافلوف وأليكسي شيشيني.