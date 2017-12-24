التبادل التجاري بين روسيا والهند ينمو 19 بالمئة خلال 10 أشهر

وأضاف الوزير، "لقد تمت مضاعفة حجم زيادة واردات المنتجات الزراعية من روسيا إلى الهند. كما ذكر الوزير الهندي اليوم أن في الهند ينتظرون بفارغ الصبر الآيس كريم الروسي".
وفقا لغروزديف، أحد أسباب للتفاؤل هي أن المشاريع بعيدة المدى التي يتم تنفيذها بمشاركة روسيا والهند، يجب أن "تجلب قيمتها المضافة".
وفي سياق متصل أعلن، يوم أمس، رئيس قسم الاقتصاد والعلاقات الخارجية بحكومة مدينة موسكو سيرغي شيرمين، توقعه بتوقيع المدينة اتفاقا للتعاون الاقتصادي مع مدينة نيودلهي في العام المقبل.
وقال شيرمين في تصريحات للصحافيين "اعتدنا على التعاون بفاعلية مع إقليم العاصمة الوطنية في دلهي، وكان لدينا برنامج للتعاون حتى العام الماضي، والذي بموجبه تبادلنا وفود الخبراء، وقبلنا بعثات الأعمال، ونخطط لاستئناف هذا التعاون في العام المقبل، واقترحنا مشروعا للتعاون مع زملائنا حتى عام 2020".
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