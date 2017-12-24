التبادل التجاري بين روسيا والهند ينمو 19 بالمئة خلال 10 أشهر

أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ألكسي غروزديف، أن التبادل التجاري بين روسيا والهند خلال 10 أشهر من العام الجاري بلغ 7.9 مليار دولار، ما يزيد بـ 19 بالمئة عن مؤشر العام الماضي.

© AFP 2017/ Dibyangshu Sarkar الهند نحو الانتقال إلى نظام التعاقد المتكامل بمجال الصناعات العسكرية مع موسكو

نيو دلهي — سبوتنيك . وقال غروزديف للصحفيين، "في نهاية الأشهر العشرة من العام الجاري، نسجل زيادة ملموسة بلغت أكثر من 19 بالمئة من سعر التبادل التجاري، أما الأحجام المادية ازدادت بـ22 بالمئة تقريبا. خلال 10 أشهر بلغ التبادل التجاري 7.3 مليار دولار".

وأضاف الوزير، "لقد تمت مضاعفة حجم زيادة واردات المنتجات الزراعية من روسيا إلى الهند. كما ذكر الوزير الهندي اليوم أن في الهند ينتظرون بفارغ الصبر الآيس كريم الروسي".

وفقا لغروزديف، أحد أسباب للتفاؤل هي أن المشاريع بعيدة المدى التي يتم تنفيذها بمشاركة روسيا والهند، يجب أن "تجلب قيمتها المضافة".

وفي سياق متصل أعلن، يوم أمس، رئيس قسم الاقتصاد والعلاقات الخارجية بحكومة مدينة موسكو سيرغي شيرمين، توقعه بتوقيع المدينة اتفاقا للتعاون الاقتصادي مع مدينة نيودلهي في العام المقبل.

وقال شيرمين في تصريحات للصحافيين "اعتدنا على التعاون بفاعلية مع إقليم العاصمة الوطنية في دلهي، وكان لدينا برنامج للتعاون حتى العام الماضي، والذي بموجبه تبادلنا وفود الخبراء، وقبلنا بعثات الأعمال، ونخطط لاستئناف هذا التعاون في العام المقبل، واقترحنا مشروعا للتعاون مع زملائنا حتى عام 2020".