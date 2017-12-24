حزب "روسيا العادلة" يعلن دعمه لترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية

ذكر نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "روسيا العادلة" في مجلس الدوما، ميخائيل يمليانوف، اليوم الأحد، أن الحزب سيدعم ترشيح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة لعام 2018.

© Sputnik. Grigoriy Sysoev خطاب لبوتين أمام المجلس الاتحادي الروسي قبل الانتخابات الرئاسية

موسكو — سبوتنيك . وقال يمليانوف ردا على سؤال، لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان الحزب سيشارك في الانتخابات الرئاسية، "سندعم بوتين".

وأضاف زعيم الحزب، سيرغي ميرونوف، بعد مؤتمر الحزب، أن "الحزب لن يتقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة. وأضاف أن ممثلي الحزب سينضمون إلى المجموعة التي تدعم ترشيح بوتين".

ومن المقرر، أن تبدأ الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 آذار/ مارس 2018، في حين بدأت الحملة رسميا في 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

ويوم أمس السبت، أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم، دعمه لبوتين لانتخابات الرئاسة لعام 2018.