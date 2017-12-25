مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر حادث مروع في موسكو (فيديو)

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "جنحت حافلة نقل إلى نفق عبور مشاة بالقرب من محطة "سلافيانسكي بولفار" غرب العاصمة أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين".

وأوضح المصدر أنه يجري حاليا النظر في فرضيتين لأسباب الحادث المروري: "قطع" طريق الحافلة من قبل سيارة أخرى أو تعطل الفرامل.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بشكل أولي يتم النظر في فرضيتين: "قطع طريق الحافلة من قبل سيارة أخرى أو تعطل الفرامل، ويقوم ضباط الشرطة بالتحقيق في موقع الحادث".

ولم يتسنى لـ"سبوتنيك" الحصول على تأكيد رسمي حول هذه المعلومات.

وفي سياق متصل أفاد مصدر مطلع بأن حادث اصطدام حافلة بمارة في نفق مشاة في موسكو ليس عملاً إرهابياً.

وقال بهذا الخصوص: "هذا ليس عملاً إرهابياً".

وصرح قائد الحافلة، أن حافلته بدأت بالتحرك من تلقاء نفسها، وأنه حاول إيقافها، لكن المكابح لم تعمل، بحسب المكتب الصحفي للجنة التحقيق.