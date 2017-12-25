بالفيديو... لحظة سقوط الحافلة على المشاة في أحد أنفاق موسكو

تم نشر لحظة وقوع الحافلة على الناس في معبر للمشاة بالقرب من محطة مترو سلافيانسكي بولفار في موسكو.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر حادث مروع في موسكو (فيديو)

موقع " سبوتنيك " — وتظهر في الفيديو الحافلة وهي تدهس المشاة الخارجين من النفق.

ووفقا للمعطيات الأخيرة فإن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين. وتم اعتقال السائق من قبل رجال الشرطة.

ووفقا لخدمة الطوارئ فإن سبب الحادث قد يكمن في قطع طريق الحافلة من قبل سياة أخرى أو تعطل الفرامل.