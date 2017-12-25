حافلة نقل ركاب تصطدم بمسجد في قازان الروسية (صورة)

اصطدمت حافلة لنقل الركاب في مدينة قازان الروسية، اليوم الإثنين، بباب مسجد في المدينة، ولم يوقع الحادث أي ضحايا أو إصابات.

الحادث وقع في شارع "غابدولا توكايا" بالقرب من سوق زراعي، حسبما نقل موقع "Prokazan.ru".

هذا ولم يفد عن وقوع ضحايا أو إصابات كون الحافلة كانت فارغة من الركاب، وبحسب أقوال السائق فإنه فقد السيطرة على الحافلة نظرا لسوء الأحوال الجوية.

В Центре Казани автобус врезался в мечеть https://t.co/VB6RzYSl9X pic.twitter.com/HvynTtjEyE — Вечерняя Казань (@evening_kazan) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

هذا وقد وقع حادث اصطدام حافلة بممر للمشاة في موسكو، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص و إصابة 15 آخرين.

وقال سائق الحافلة: أن حافلته بدأت التحرك من تلقاء نفسها، وأنه حاول إيقافها، لكن المكابح لم تعمل، بحسب المكتب الصحفي للجنة التحقيق.

هذا وفي وقت سابق أعلن مصدر في أجهزة الطوارئ في موسكو، اليوم الإثنين، أنه يجري حاليا النظر في فرضيتين لأسباب حادث مروري كبير بالقرب من محطة "سلافيانسكي بولفار" — "قطع" طريق الحافلة من قبل سيارة أخرى أو تعطل المكابح.

وفي سياق متصل أفاد مصدر مطلع بأن حادث اصطدام حافلة بمارة في نفق مشاة في موسكو ليس عملاً إرهابياً.