بوتين: موسكو منفتحة على التعاون مع جميع الدول رغم القيود

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن السلطات الروسية منفتحة على الاتصالات مع الزملاء من الدول الأخرى، رغم القيود.

© Sputnik. Grigoriy Sysoev خطاب لبوتين أمام المجلس الاتحادي الروسي قبل الانتخابات الرئاسية

قال بوتين، خلال لقائه مع رؤساء غرف مجلس الاتحاد: "رغم القيود المعروفة، بما فيها والمتعلقة بنشاط هيئات السلطة التمثيلية، هذه الاتصالات تتواصل. نحن لا نعتزم من جانبنا تقييد أي شيء. نحن مستعدون، ومنفتحون لهذه الاتصالات وسوف نعمل مع جميع الزملاء من الذين يرغبون بالعمل معنا".

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن أمس الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلقي خطابه أمام المجلس الاتحادي الروسي، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 آذار/ مارس المقبل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2018 كمرشح مستقل.

هذا وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في 18 مارس/ آذار 2018، ومن المقرر بدء الحملة الانتخابية فعلياً، في ديسمبر/ كانون الأول الحالي.