بوتين: روسيا سوف تستمر بمكافحة الإرهاب

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن روسيا ستواصل محاربة الإرهاب، بما في ذلك في سوريا، في حال كان ذلك ضروريا.

سبوتنيك. قال بوتين في كلمة أمام البرلمان الروسي "لقد تحدثتم حول سوريا، لن أكرر كلامي إذ أنكم تعلمون تقييمي…لا توجد ضرورة للاستخدام الواسع للأسلحة الروسية في سوريا، على الرغم من أن لدينا هناك قاعدتين، ونحن بالطبع سنواصل محاربة الإرهاب، بما في ذلك على أراضي سوريا إذا تطلب الأمر…".

وأضاف "لكني أكرر، ليس كما كان إلى هذه اللحظة، ليس باستخدام واسع لجميع مكونات قواتنا المسلحة. لذلك، فقد تم تنفيذ سحب القوات الروسية، لأنه لم تعد تتطلب الحاجة إلى الكثير من المعدات والموظفين هناك، وعلى أي حال، في الوقت الحالي ليس مطلوبا".

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، لمواصلة العمل المنتظم والمستدام على محاربة الإرهاب، وتعزيز الحدود الروسية.