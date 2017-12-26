10 سنوات عقوبة الإرهاب الهاتفي في روسيا

واعتبر مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول، أن الإرهاب الهاتفي هو من يبلغ كذبا عن أن عملا إرهابيا سيقع.

وهذا القانون يدخل التعديلات المناسبة على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أكد أن أكثر من 2.5 ألف موقع في روسيا تعرض لبلاغات كاذبة متعلقة بالإرهاب الهاتفي عام 2017.

