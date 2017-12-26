روسيا: نأمل في تراجع المعارضة السورية عن بند رحيل الأسد الذي تبنته خلال اجتماع الرياض2

تأمل روسيا أن تتراجع المعارضة السورية عن شرط رحيل الأسد الذي تبنته في اجتماع الرياض 2.

© Sputnik. Bolat Shaikhinov المعارضة السورية: ننتظر توضحيات من روسيا حول سوتشي موسكو- سبوتنيك . وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تأمل أن تتراجع المعارضة السورية عن تصريحات تخص رحيل الرئيس السوري بشار الأسد التي تم تبنيها خلال اجتماع الرياض2.

وقال بوغدانوف ردا على سؤال بهذا الشان: "طبعا نحن نأمل ذلك".

وكان وفد الحكومة السورية المشارك في محادثات جنيف أعلن اعتراضه على ما وصفه بـ"الشروط المسبقة" المدرجة في بيان الرياض 2، وتحديداً المتعلقة بمصير الرئيس السوري بشّار الأسد.



ووقتها أعلنت المعارضة أنّ البيان لا يتضمن شروطاً مسبقة بل أهدافا وضعتها المعارضة كطموح لها.