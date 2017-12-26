الحرس الوطني الروسي: تصفية 78 مسلحا في القوقاز في 2017

موسكو- سبوتنيك. وقال ميليكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول: "بفضل جهود مجموعة القوات في شمال القوقاز في عام 2017 تمت تصفية 78 مسلحا، بما في ذلك 58 — بمشاركة القوات العسكرية".

ولفت ميلنيكوف إلى أنه "تمت مصادرة 20 عبوة ناسفة محلية الصنع، وتم نزع فتيل مفعولها، بما في ذلك 17 منها كانت جاهزة للاستخدام".

وخلال عام 2017، تم ضبط في منطقة القوقاز أكثر من 600 قطعة من الأسلحة الصغيرة و500 بندقية صيد و60 قاذفة قنابل يدوية ونحو 900 قنبلة يدوية وذخيرة قاذفات قنابل يدوية وأكثر من 120 ألف ذخيرة مختلفة، فضلا عن تدمير أكثر من 260 من مرافق البنية التحتية للمسلحين والعثور ونزع فتيل مفعول أكثر من 3000 جسم متفجر.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا لا هوادة فيها ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش".