الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول، إطلاقا تجريبيا لصاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة "كابوستين يار".

موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة الروسية أن الصاروخ العابر للقارات هو من طراز "أر أس-12 إم" توبول، وتم إطلاقه من قاعدة "كابوستين يار".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن التجربة تأتي في إطار تطوير تسليح الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وجاء في بيان الوزارة: "تم إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة كابوستين يار، في مقاطعة أستراخان. وهدف الإطلاق كان تجربة تسليح الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".