إيجاد بديل لـ"صديق الناتو الوفي"

من المتوقع أن يحصل الجيش الروسي على طائرة استطلاع جديدة تحل محل طائرة أسطورية معروفة باسم "إيليوشين 20" (إيل-20).

وتظل طائرات "إيل-20" في الخدمة منذ عام 1969. وتتلخص وظيفتها الأساسية في اكتشاف أنظمة التسليح المعادية من خلال التقاط إشعاعها، وكذلك منشآت العدو الخفية. وقد قضت هذه الطائرات نحو 50 عاما في استكشاف المناطق التي ينفذ فيها حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمارينه العسكرية، وأماكن وجود وسائط الدفاع الجوي للناتو. لذا فإن عسكريي دول الناتو اصطلحوا على تسميتها "الصديق الوفي".

واشتقّت طائرة "إيل-20" من طائرة الركاب "إيل-18" التي تعتبر طائرة "معمرة".

ومع ذلك بدأت وزارة الدفاع الروسية تبحث عن طائرة يمكنها ان تكون بديلا لطائرة الاستطلاع "المعمرة"، ووجدته أخيرا بعدما ظهرت في روسيا طائرة ركاب جديدة تدعى "إيل-114-300".

ويُتوقع أن يبدأ العمل في صنع طائرة الاستطلاع الجديدة بعد أن تقوم طائرة الركاب الجديدة بطلعتها الجوية الأولى.

وقالت صحيفة "ازفستيا" إن طائرة "إيل-114-300" لم تظهر في السماء بعد، لكن "والدها" (إيل-114-100) يتمتع بمواصفات جيدة. لذلك يُتوقع أن تكون طائرة "إيل-114-300" بديلاً كفوءً لـ"إيل-20".