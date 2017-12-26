300 مجموعة فنية وتقنية تستجيب على مدار الساعة لتهديدات "الإرهاب الهاتفي"

وأضاف ميلكوف أنه منذ بداية الأنشطة المتعلقة بالإرهاب غير الفتاك، استخدمنا نحو 300 مجموعة من هذه المجموعات، وهي تعمل على مدار الساعة".
وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 2.5 ألف موقع في روسيا تعرض لبلاغات كاذبة متعلقة بالإرهاب الهاتفي، في عام 2017.
وكان نائب وزير الداخلية الروسي، إيغور زوبوف، قد صرح، يوم 12ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن حجم الأضرار الناجمة عن "الإرهاب الهاتفي" قد يقدر بعدة مليارات من الروبلات.
واعتبر إيغور زوبوف ذلك هجوما إرهابيا حقيقيا على روسيا، مصدره أماكن تجمع الإرهابيين على الأراضي السورية، وكذلك من تركيا، أوكرانيا، أميركا وكندا.
وبدأت موجة الإرهاب الهاتفي في روسيا، يوم 11 سبتمبر/ أيلول، وتم فتح نحو 3 آلاف قضية جنائية بشأن البلاغات الكاذبة المتعلقة بالإرهاب الهاتفي، ولم يتم تأكيد هذه التهديدات في أية حالة من الحالات.
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