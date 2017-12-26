300 مجموعة فنية وتقنية تستجيب على مدار الساعة لتهديدات "الإرهاب الهاتفي"

صرح نائب رئيس الخدمة الاتحادية لقوات الحرس الوطني الروسي، سيرغي مليكوف، بأن نحو 300 مجموعة هندسية وفنية تستجيب على مدار الساعة لمكالمات "الإرهاب الهاتفي" في البلاد.