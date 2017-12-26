الكشف عن تصنيع سفن روسية مسيرة ذاتيا في السنوات الـ 5-7 المقبلة

أعلن مدير شركة بناء السفن الروسية المتحدة، أليكسي رحمانوف، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الخمس أو السبع السنوات المقبلة، ستظهر سفن مسيرة ذاتياً .

© Photo/ Public Domain برنامج التسلح في روسيا يركز على بناء السفن والغواصات النووية الاستراتيجية

موسكو — سبوتنيك . وقال رحمانوف، على قناة "روسيا 24": "هذا ربما يكون موضوع العقد المقبل. ونحن نعتقد أنه في المستقبل القريب، في غضون خمس إلى سبع سنوات، سنرى سفنا مسيرة ذاتيا".

يذكر أن شركة بناء السفن الروسية المتحدة كانت قد أنشئت في عام 2007، وكان قد جرى الحديث لأول مرة حول تأسيس هذه الشركة الحكومية في أوائل عام 2006، من أجل تشجيع الصناعات الوطنية في عدة مجالات بما في ذلك مجال صناعة السفن المدنية.