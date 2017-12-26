فيديو لفهد عالمي نادر وثقه رجل روسي محظوظ

صور رجل روسي بالفيديو فهدا نادرا أثناء مروره بجانب حديقة ليوبارد لاند الوطنية في الشرق الأقصى الروسي، وقد ساعدت اللقطات العلماء في الحصول على بيانات قيمة عن واحد من الحيوانات المفترسة الذي يدرس من قبل الباحثين لمدة عشر سنوات تقريبا.

ويعتبر هذا النوع "ليو 69F" واحدا من أقدم أنواع الفهود في الشرق الأقصى، ويعيش في حديقة ليوبارد لاند الوطنية في الشرق الأقصى الروسي، خرج من الغابة على مقربة من الطريق وتمكنت كاميرا أحد العابرين من تصوير فيديو يظهر فيه هذا النوه من الفهود، بحسب ما أفاد تقرير المكتب الصحفي للحديقة.

وقال البيان: "إن صور فريدة من نوعها لقط وحشي نادر على مستوى العالم تم التقاطها من قبل سائق محظوظ حيث كان يقود السيارة بجانب حدود ليوبارد لاند".

وقام موظفو الحديقة الوطنية بدراسة فيديو الهاوي الذي يظهر اقتراب أنثى أحد فهود الشرق الأقصى من الطريق ولم تتحرك على الرغم من ضجيج محرك السيارة.

وقال ممثلو الحديقة أن مثل هذا السلوك الهادئ بالنسبة لهكذا نوع نم الحيوانات هو أمر اعتيادي.

"لقد رأينا رد فعل مماثل على وجود وسائل نقل من قبل اليحوانات في الحديقة من قبل"، كما ذكروا.

وشاهد موظفو الحديقة الوطنية مرارا الحيوانات

ي الغابة تنظر إلى السيارات ولكنها لا تهرب. وأوضحوا ذلك بأن الحيوانات البرية ترى السيارات على أنها أقل خطورة وتهديدا من غيرها من الحيوانات أو البشر.

وقالت مدير الحديقة تاتيانا بارانوفسكايا "لكن عندما يرون مخلوقا حيا في السيارة، فإنهم يسارعون إلى الاختباء، كما لاحظنا في هذه الحالة ايضا".

وبفضل اللقطات، تلقى العلماء بيانات قيمة عن حالة أحد الحيوانات المفترسة في "الكتاب الأحمر"، التي يتم دراستها من قبل العلماء على مدار العقد الماضي، وكانت المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صورة يظهر فيها "ليو 69F" في عام 2008.