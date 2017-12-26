سفينة روسية تفقد اتزانها قرب السواحل البريطانية

© Photo/ Press office of Russian Northern Fleet سفينة حربية روسية تثير أعصاب بريطانيا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان لخفر السواحل، اليوم الثلاثاء، حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه: "هيئة خفر السواحل البريطانية قدمت مساعدة لباخرة تحمل العلم الروسي بعدما تعرضت لميلان شديد بالقرب من ميناء سموتا، ولا يوجد تهديد على حياة أفراد طاقم الباخرة المكون من 13 شخصا".

ويعد وضع الباخرة، في الوقت الحالي مستقرا، وفقا للبيان الذي لفت إلى أنه تم إعادة تزويدها بالوقود.

وتوقفت الباخرة "ميخانيك يارتسوف" على مرساها بمساعدة زورق خدمة ساهم في جعلها مستقرة على سطح الماء".

يأتي ذلك على خلفية سوء الأحوال الجوية في المنطقة والرياح الشديدة والاضطرابات البحرية.

وتقوم الأجهزة المعنية بالتواصل مع طاقم الباخرة ومالكيها لتقرير مصير سير السفينة.