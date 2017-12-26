غازبروم تبني أكثر من 650 كيلومترا من القسم البحري لمشروع "التيار التركي"

أعلن رئيس مجلس إدارة "غازبروم"، أليكسي ميلر، اليوم الثلاثاء، أن الشركة مدت أكثر من 650 كيلومترا من أنابيب الغاز لخطي مشروع "التيار التركي".

موسكو — سبوتنيك . وقال ميلر خلال اجتماع نهاية العام، جرى عبر الهاتف: "كان هذا العام مهماً جدا بالنسبة لنا، وفي إطار مشروع "التيار التركي". نحن معكم بدأنا ببناء خطين من القسم البحري لخط أنابيب الغاز عند الساحل الروسي، وحاليا نعمل بالفعل في المنطقة الاقتصادية الخاصة لتركيا. وحتى الآن تم مد أكثر من 650 كيلومتراً من خطوط الأنابيب، وتم بالفعل تنفيذ أكثر من 35 في المئة من إجمالي الخطين على طول القسم البحري من "التيار التركي"".

هذا وبدأت "غازبروم" في بناء القسم البحري من "التيار التركي" يوم 7 أيار/ مايو الماضي، وهذا الخط من الأنابيب الجديدة مخصص لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود. وينص الاتفاق على بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب، الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، وتم تحديد الفترة المخصصة للبناء ضمن الاتفاق الحكومي، والتي تمتد حتى كانون أول/ ديسمبر من عام 2019.

ويذكر أيضا أن إنجاز مشروع "التيار التركي" سيسمح بتأمين إمدادات الغاز الروسي ليس إلى تركيا فقط، بل وللمستهلك في جنوب وفي جنوب شرق أوروبا، ويخطط من خلال المشروع لنقل 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.