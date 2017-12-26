غيراسيموف: بعض قيادات "داعش" تلقوا تدريبا خاصا بالشرق الأوسط والغرب

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أنه في قيادة تشكيلات تنظيم "داعش" الإرهابي، كان هناك قادة تلقوا تدريبا خاصا من قبل مدربين من عدد من بلدان الشرق الأوسط والغرب، وخلال القتال، استولوا على العديد من المركبات المدرعة والمدفعية السورية و العراقية.

موسكو — سبوتنيك . وقال غيراسيموف في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "منذ بداية الأحداث في سوريا راقبت الأركان العامة الوضع، وعرف خصوصية تكتيك هذه العصابات. وأدركنا أنه بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية، هم يستخدمون أعمالا تكتيكية".

وتابع "وعلى رأس هذه العصابات كان هناك قادة تم تدريبهم من قبل مدربين من بلدان الشرق الأوسط والدول الغربية، وكان هناك ضباطا سابقين في الجيش العراقي".

وأضاف غيراسيموف: "وكان لديهم 1500 فقط من الدبابات والعربات المدرعة، بالإضافة إلى ذلك حوالي 1200 بندقية وقذيفة هاون. في الواقع كان جيشا نظاميا".