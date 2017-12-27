الأركان الروسية تكشف عن هدفها العسكري في سوريا 2018

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن المهمة الرئيسية في سوريا لعام 2018 هي تدمير مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية، الذين يتواجد بعضهم في مناطق خفض التصعيد.

© Sputnik. Grigory Sysoev غيراسيموف: المستشارون العسكريون الروس متواجدين في جميع وحدات الجيش السوري تقريبا

موسكو — سبوتنيك . وأجاب على سؤال بهذا الخصوص: "على الصعيد العسكري الانتهاء من القضاء على مسلحي "جبهة النصرة" وأمثالهم، بعض مسلحي هذه المنظمة الإرهابية هم في مناطق خفض التصعيد".

وأشار إلى "البعض يؤيد نظام وقف الأعمال العدائية. لكن "جبهة النصرة" تعارض بشكل قاطع. هذا يعني يجب القضاء عليها".

وذكر غيراسيموف، أن المهمة الثانية هي الانتقال من "الحل العسكري لهذه القضية إلى المسار السياسي".

وأضاف غيراسيموف في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا أن "الجيش الروسي في سوريا واجهه حوالي 70 ألف مسلح من تنظيم "داعش " الإرهابي وتمكن من القضاء على حوالى 60 ألف منهم.

وتابع: "حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2015، كان هناك نحو 59 ألفا منهم في سوريا في جميع التشكيلات، بالإضافة إلى أنهم تمكنوا خلال العامين الماضيين من تجنيد 10 آلاف آخرين… ولكن خلال هاتين السنتين، وفقا لبياناتنا، فعليا تم القضاء على حوالي 60 ألف مسلح، واكثر من 2800 منهم قدموا من روسيا".

وأضاف غيراسيموف: "خلال عامين (مدة مشاركة روسيا في عملية القضاء على الإرهابيين الدوليين في سوريا) حصل الضباط، وصغار القادة من الجيش السوري على خبرة عملية كبيرة، والآن هم قادرون على القيام بعمليات عسكرية والدفاع عن أراضيهم".

وأوضح غيراسيموف: "منذ بداية الأحداث في سوريا راقبت الأركان العامة الوضع، وعرف خصوصية تكتيك هذه العصابات. وأدركنا أنه بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية، هم يستخدمون أعمالا تكتيكية".