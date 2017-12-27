تركيا تشتري أربعة منظومات "إس-400" من روسيا

صرح المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية لتصدير المنظومات الدفاعية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، بأن تركيا اشترت أربعة منظومات "إس-400" من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار، و 55 بالمئة من قيمة العقد هو ائتمان روسي.

© AFP 2017/ Ashraf Shazly وزير خارجية السودان يعلق على أنباء تكوين تحالف إقليمي مع تركيا وقطر

موسكو — سبوتنيك. وأكد تشيميزوف، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، على أن تركيا اشترت أربعة منظومات.

وقال تشيميزوف، مجيبا على سؤال بهذا الخصوص:

نعم، بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأضاف تشيميزوف، "بقي فقط الموافقة على الوثائق النهائية، أستطيع أن أقول، أن 45 بالمئة من إجمالي قيمة العقد سيسددوه كسلفة، و 55 بالمئة من قيمة العقد هو قرض روسي، ونخطط البدء بالتوريد في آذار/مارس 2020 ".