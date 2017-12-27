"الصواريخ" الروسية تعثر على مفاتيح الدفاع الجوي الأمريكي

أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، تجربة جديدة لصاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "توبول".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن تجربة إطلاق صاروخ "توبول" تضمنت اختبار رأس حربي جديد للصواريخ الاستراتيجية.

© Sputnik. Vadim Savitsky فيديو يظهر نقل صاروخ قادر على تدمير مدينة كاملة إلى نقطة الانطلاق

وأتت التجربة في إطار ابتكار الوسائط التي تمكّن الصواريخ من اجتياز واختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المعلومات التي تم تحصيلها خلال التجربة سيستفيد منها مصممو وسائط من هذا النوع.

وكان مسؤولو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية نبهوا مرارا إلى ضرورة إيجاد ما يمكّن أسلحة الردع الاستراتيجي من اجتياز شبكة الدفاعات المضادة للصواريخ التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنشائها، وإلا لن تتمكن وسائط الردع الاستراتيجي من تحقيق المهمة المطروحة عليها.

وقالت جريدة التقارير الإخبارية العسكرية الروسية إن ما أعلنته أركان الجيش الروسي لا يقبل الجدل. لذا فمن الطبيعي أن تسعى قوات الصواريخ الاستراتيجية إلى العثور على مفاتيح الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ.