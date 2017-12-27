الشرطة الروسية تنفي وجود رهائن بحادث إطلاق نار بمعمل في موسكو

نفت شرطة موسكو المعلومات بشأن احتجاز رهائن في مبنى أحد المعامل جنوب غرب موسكو، حيث حدث إطلاق نار وأسفر عن مقتل شخص، صباح اليوم الأربعاء، 27 ديسمبر/كانون الأول.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر حادث مروع في موسكو (فيديو)

موسكو — سبوتنيك. وأكد ذلك المكتب الصحفي للإدارة العامة لوزارة الداخلية بالعاصمة الروسية لـ "سبوتنيك": "ننفي رسميا المعلومات حوا وجود رهائن بمبنى على شارع الوفايسكايا".

وكان مصدر أمني، أكد في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار بمعمل جنوب شرقي موسكو، مؤكدا أن عملية احتجاز الرهائن جاءت على خلفية نزاع على ممتلكات والشرطة تتعامل مع الحادث.

وقال المصدر: "إن الجاني يرفض إطلاق سراح المحتجزين المصابين رغم نداء الشرطة".