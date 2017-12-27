روسيا: انتظار طائرة "درون" نفاثة بسرعة 1000 كيلو في الساعة

حصل مصممو الطائرات في مدينة قازان على عقد إنشاء طائرة جديدة سريعة جدا من دون طيار للجيش الروسي.

ومن المتوقع أن تستطيع الطائرة الجديدة المُنتظرة التحليق بسرعة تتراوح بين 750 و950 كيلومترا في الساعة.

ولكي تستطيع الطائرة استخدام سرعة تقارب 1000 كيلومتر في الساعة ما يعادل مثلي سرعة طائرة "درون" العادية، سيتم تزويدها بمحرك تربيني نفاث.

وكان مصممو الطائرات من مدينة قازان قد أنجزوا تصميم طائرة "ألتائير"، وهي طائرة مسيّرة تخلو من طاقم بشري. وتستطيع طائرة "ألتائير" التي خرجت نماذجها التجريبية إلى حيز الوجود أن تصعد إلى ارتفاع 12000 متر وتحلق بسرعة 200 كيلومتر في الساعة.

يجدر بالذكر أن نفس الفريق كان أنجز في وقت سابق تصميم طائرة "دان-إم" بدون طيار. وتتراوح سرعة هذه الطائرة التي صُمّمت لمحاكاة الأهداف المطلوب التدرّب على ضربها بين 300 و750 كيلومترا في الساعة. وتطير طائرة "دان-إم" على ارتفاع يتراوح بين 50 و9000 متر.