الخارجية الروسية: وضع قيود على اتفاق "السماء المفتوحة" ردا على تصرفات واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار وضع قيود على اتفاق "السماء المفتوحة" جاء ردا على تصرفات واشنطن.

موسكو — سبوتنيك. وأعلن مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، غيورغي بوريسينكو، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر / كانون الأول، أن قرار روسيا وضع قيودا أمام أمريكا، فيما يخص اتفاق السماء المفتوحة هو بمثابة إجراء رد على تصرفات واشنطن.

ولفت إلى أن القرار سيبدأ في 1 يناير / كانون الثاني، مشيرا إلى أنه إجراء للرد على الولايات المتحدة الأمريكية.



