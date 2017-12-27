روسيا: تصنيع مقاتلات "ميغ-35" مطلع العام المقبل

كشف مصدر صناعي عسكري لوسائل إعلام روسية أن فعاليات تصنيع أحدث طائرة مقاتلة من نوع "ميغ" تنطلق في بداية عام 2018.

وقال المصدر إن برنامج تسليح الجيش في الفترة 2018 — 2027 يتضمن توريد طائرات "ميغ-35" للقوات الجوية الروسية، وإن شركة "ميغ" ستباشر العمل لأجل تنفيذ طلب الدولة لإنتاج طائرات "ميغ-35" في مطلع العام الجديد.

© Sputnik. Ramil Sitdikov أحدث مقاتلة "ميغ" تخطف إعجاب القوات الجوية

وسيقوم مصنع تابع لشركة "ميغ" في مدينة لوخوفيتسي بريف موسكو بتصنيع المقاتلات الجديدة بينما يقوم مصنع "سوكول" في مدينة نيجني نوفغورود بتصنيع غالبية معدات الطائرة الجديدة.

وتنتمي طائرة "ميغ-35" إلى الجيل (4++) من المقاتلات، وتمثل حلقة الوصل بين مقاتلات الجيلين الرابع والخامس، وبإمكانها استخدام جميع أنواع الذخيرة المتوفرة حالياً والمستقبلية. ويقدر نظام إدارة نيرانها على تعقّب 10 أهداف في آن واحد. ويبلغ مداها 1400 كيلومتر. وتعادل سرعتها القصوى 2100 كيلومتر في الساعة.

وعرضت شركة "ميغ" طائرتها الجديدة لقادة روسيا في يناير/كانون الثاني 2017. وفي نفس الوقت بدأت اللجنة الحكومية تختبر الطائرة الجديدة.

يُذكر أن طائرة "ميغ-35" نالت إعجاب الطيارين.