الشرطة تقتحم مبنى معمل في موسكو

أعلن مصدر في الجهات الأمنية عن اقتحام قوات الشرطة، اليوم الأربعاء 27 كانون الأول/ديسمبر، لمصنع "منشيفيك" في موسكو، حيث أطلق المدير السابق النار على رجل وقتله.

© Sputnik. Evgeniya Novojenina الشرطة الروسية تنفي وجود رهائن بحادث إطلاق نار بمعمل في موسكو

وقال المصدر: "دخلت الشرطة إلى المبنى ويجري حاليا البحث عن المجرم".

ولم يسمع أي إطلاق للنار حتى اللحظة. ويوجد العديد من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف في المنطقة.

وكان مصدر أمني أكد، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بمعمل جنوب شرقي موسكو، مؤكدا أن عملية احتجاز الرهائن جاءت على خلفية نزاع على ممتلكات، والشرطة تتعامل مع الحادث.