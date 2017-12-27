بوتين يقدم أوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى لجنة الانتخابات المركزية، لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018.

وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني المقبل.وتقرر اللجنة بعدها وخلال 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18مارس/ آذار عام 2018، وانطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.