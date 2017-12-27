روسيا تختبر محركات الصاروخ "سويوز 5" الناقل في عام 2019

أعلنت شركة "إنيرغوماش" المصنعة للصواريخ "سويوز 5" المتوسطة المدى، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر البدء باختبارات محركات هذا الصاروخ "آر دي- 171 إم بي" في عام 2019.

© Sputnik. Ramil Sitdikov فيديو لحظة إطلاق صاروخ "سويوز" مع القمر الصناعي العسكري

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الشركة: "تستعد الشركة اليوم بنشاط لإنتاج محرك "آر دي-171إم بي"، وستبدأ الاختبارات الأولى للوحدات في عام 2019".

ومن الجدير بالذكر أن "سويوز —5" هو صاروخ متوسط المدى، تم تطويره في روسيا ليحل محل "زينيت" الأوكراني.

وسيكون بمقدور هذا الصاروخ الناقل حمل ما يصل إلى 17 طنا من الحمولة إلى المدار حول الأرضي المنخفض، بما في ذلك وتنفيذ البرنامج المأهول. وكذلك الوصول إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض وذلك بمساعدة وحدة التسريع، بحمولة حتى 2.5 طن. ومن المقرر أن تتم أول رحلة للصاروخ الجديد في عام 2022.