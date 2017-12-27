"سبوتنيك" ومراسلتها ضمن استطلاع النصر العراقي على "داعش"

أطلقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء،، استطلاعا للرأي لاختيار أفضل الصحفيين والمراسلين الحربيين والأمنيين ووسائل الإعلام من بينها "سبوتنيك" ومراسلتنا في العراق، تثميناً لمشاركتهم في تغطية النصر على "داعش" الإرهابي.

وأدرجت العمليات المشتركة، موقع وكالة " سبوتنيك " الروسية، ضمن أفضل فريق إعلامي، وتغطية أمنية للعمليات العسكرية التي تكللت بانتصار تاريخي حققته القوات العراقية بظروف قياسية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي نال هزيمة فادحة.

وأيضا ً وضعت العمليات المشتركة العراقية، مراسلتنا في العراق "نازك محمد خضير" في استطلاعها ضمن أفضل تقرير — مادة صحفية — قصة (أمنية عسكرية) من بين 24 متنافسا ً بينهم مراسلة "روسيا سيغودنيا" سارة نور الدين من مصر.

ويشمل الاستطلاع فئات مختلفة مكونة من 19 حقلا، عن أفضل كلا من:

(مراسل حربي، وكاتب عمود، ومدير علاقات، ورسام كاريكاتير، والصفحات الداعمة للقوات الأمنية، ومصور فوتوغرافي حربي، و ضابط إعلام قدم تسهيلات للقنوات، ومراسلة حربية، وأفضل تقرير — مادة صحفية-قصة(أمنية عسكرية)، وفيلم وثائقي حربي عن سير المعارك، وإذاعة تناولت الجانب الحربي، والمحللون السياسيون الذين دافعوا عن القوات المسلحة، ومحرر للأخبار الأمنية، وفريق إعلامي وتغطية أمنية، ومصور فيديوي ميداني، مذيعو أخبار ساهموا من خلال إلقائهم و لباقتهم بالطرح بجذب المتلقي للمادة المعروضة، وبرنامج أمني، ومقدم برنامج أمني، ومحلل أمني و خبير عسكري.

وأوضحت العمليات المشتركة في مقدمة استطلاعها على الانترنت، قائلة ً:

في إطار تكريم المضحين والمبدعين والذين كانت لهم مشاركات متميزة في تحقيق النصر الناجز على عصابات "داعش الإرهابية" ندعوكم للمشاركة الحيوية والفاعلة بالتصويت لهؤلاء الأبطال الحقيقيون من الأسرة الإعلامية، والصحفية، والمحللين الأمنيين، ومختلف اختصاصات العمل الإعلامي في العراق، الذين ساندوا وعاضدوا جهود أخوانهم في ساحات القتال واختلطت دمائهم بدماء الأبطال من قواتنا المسلحة ليكون حافزاً لهم لمواصلة مشوار العطاء والتألق دعماً لبلدنا.