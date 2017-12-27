روسيا تدخل نظاما جديدا للتفتيش عند الحدود مع بداية 2018

كما يشمل القرار أيضا، قواعد الدخول والعبور، والإقامة المؤقتة وحركة الأشخاص ووسائل النقل.
وكذلك قواعد الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها، والأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.
إضافة إلى قواعد الصيد والبحوث والاستكشاف وغيرها من الأنشطة في الجزء الروسي من مياه الأنهار الحدودية والبحيرات وغيرها من المسطحات المائية، في المياه الداخلية وفي البحر الإقليمي التابع لروسيا، وغيرها من القواعد والتعديلات.
ومع ظهور القرار الجديد يصبح قرار مجلس الأمن الفيدرالي الروسي رقم 515، الصادر في 15 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2012 مع تعديلاته، فاقد الفعالية.
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