روسيا تدخل نظاما جديدا للتفتيش عند الحدود مع بداية 2018

تعتزم روسيا إدخال قواعد جديدة للتفتيش عند الحدود اعتبارا من 1 كانون الأول/ يناير القادم، تماشيا مع القرار رقم 454 الصادر عن مجلس الأمن الفيدرالي الروسي في 7 آب/ أغسطس الماضي.

© Sputnik. Alexey Nikolsky بوتين يدعو لمواصلة العمل على مكافحة الإرهاب وتعزيز الحدود الروسية

موسكو — سبوتنيك . وينص القرار الذي نشر على موقع الأخبار القانونية الروسية، على إدخال قواعد جديدة لنظام التفتيش الحدودي في المناطق الحدودية التابعة لروسيا، من أنهار وبحيرات ومواقع مائية، وفي الجزء الداخلي من المياه الإقليمية والبحار التابعة لروسيا.

كما يشمل القرار أيضا، قواعد الدخول والعبور، والإقامة المؤقتة وحركة الأشخاص ووسائل النقل.

وكذلك قواعد الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها، والأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

إضافة إلى قواعد الصيد والبحوث والاستكشاف وغيرها من الأنشطة في الجزء الروسي من مياه الأنهار الحدودية والبحيرات وغيرها من المسطحات المائية، في المياه الداخلية وفي البحر الإقليمي التابع لروسيا، وغيرها من القواعد والتعديلات.

ومع ظهور القرار الجديد يصبح قرار مجلس الأمن الفيدرالي الروسي رقم 515، الصادر في 15 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2012 مع تعديلاته، فاقد الفعالية.