أنقرة تتفق مع موسكو على اقتناء أربع كتائب من منظومات الدفاع الجوي "اس-400"

موسكو — سبوتنيك . وقال الوزير لقناة "تي ار تي تورك": "المسألة كانت تخص منح القرض، وبالتحديد — إذا كنا سنستخدم القرض أم سنشتري المنظومة بأموالنا، وقد كان الرأي السائد هو استخدام القرض بشكل جزئي. وقد تم الاتفاق بشكل كامل بشأن شراء أربعة كتائب من روسيا".

وكان المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية لتصدير المنظومات الدفاعية، سيرغي تشيميزوف، قد أكد في وقت سابق من اليوم، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، بأن تركيا اشترت أربعة منظومات "إس-400" من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار، و 55 بالمئة من قيمة العقد هو ائتمان روسي.

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي اس-400 "تريومف" أو (نشوة الانتصار) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومترا، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا، وقد دخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.