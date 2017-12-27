شركة "فيسبوك" تكشف سبب إغلاق حساب الرئيس الشيشاني قديروف

أوضحت الشركة الأمريكية "فيسبوك"، أن سبب إغلاق حساب الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، هو إدراجه ضمن لائحة العقوبات الأمريكية.

© Sputnik. Said Tzarnaev رئيس الدوما يعلق على حجب حسابات قديروف في الشبكات الاجتماعية

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في نص التعليق الرسمي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": "نؤكد أن الحسابات التي تعود إلى أشخاص مدرجين ضمن قائمة المواطنين من فئات محددة والمحظورين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تطبق عليهم العقوبات التجارية والاقتصادية الأمريكية، ووفقا لذلك فإن "فيسبوك" تحمل التزاما قانونيا بإغلاق الحساب الشخصي لهذا الشخص".

والجدير بالذكر أن الحساب الشخصي للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أغلق في موقعي التواصل الاجتماعي "انستغرام" و"فيسبوك" يوم السبت الماضي.

هذا وأعلنت وزارة المالية الأمريكية، يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر، عن فرض عقوبات على 4 مواطنين روس وشركتين، كما أضافت تعديلات على 6 أشخاص آخرين.