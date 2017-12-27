قانون روسي جديد يلزم الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها

تعتزم روسيا إدخال قانون جديد، من شأنه إلزام الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها، وذلك اعتبار من 1 كانون الأول/ يناير القادم.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov روسيا تدخل نظاما جديدا للتفتيش عند الحدود مع بداية 2018

موسكو — سبوتنيك . وينص القانون الجديد، الذي تم نشره على موقع الصحيفة البرلمانية "بارلامينتسكايا غازيتا"، وهي صحيفة رسمية لمجلس الاتحاد الفدرالي الروسي، على تحديد حجم مبلغ رسوم العضوية، حيث ينص القانون على أن الحد الأعلى المسموح لهذه الرسوم لا يجوز أن يفوق الـ4 ملايين و330 ألف روبل (ما يعادل أكثر 74.8 ألف دولار).

كما يشمل القانون الجديد تعديلات بشأن قواعد الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بدفع رسوم العضوية أو التبرعات المخصصة لنشاط حزب.

وفي حال تجاوزت هذه المبالغ سقفا معينا، تحدده لجنة الانتخابات المركزية، فيتعين هنا على الحزب في هذه الحالة، الكشف عن هذه الأموال ومن قام بدفعها، وذلك في تقرير شامل.