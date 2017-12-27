9 جرحى في انفجار عبوة ناسفة في متجر في مدينة سان بطرسبورغ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، إثر انفجار وقع في أحد المتاجر.

© AFP 2017/ Olga Maltseva إغلاق محطة مترو في سان بطرسبورغ بسبب الاشتباه بمواد مجهولة

قال مصدر من هيئة الطوارئ الروسية لوكالة " سبوتنيك " إن الانفجار، الذي وقع في مدينة سان بطرسبورغ شمالي روسيا، أسفر عن جرح 9 أشخاص وإجلاء أكثر من 50 آخرين.

وأضاف "حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار لجسم غير معروف في متجر بيريكريوستك"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء 50 شخصا من المتجر.

أعلنت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أنه تم نقل 9 أشخاص إلى المشفى جراء الانفجار. وأن ضباط الحرس الوطني يعملون حاليا في موقع الحادث.

وقال المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية "وفقا لتقييم أولي لخبراء المتفجرات، حصل في سان بطرسبورغ انفجار عبوة ناسفة، تعادل في القدرة 200 غرام مادة "تي ان تي"، وكانت العبوة محشوة بمواد جارحة".

وقالت نائبة محافظ سان بطرسبورغ، آنا ميتيانينا، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج إثر إصابتهم جراء الانفجار.