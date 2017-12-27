"غازبروم نفط" الروسية لن تغير خططها الاستراتيجية بسبب اتفاقية "أوبك +"

موسكو — سبوتنيك . قال ديوكوف في مقابلة مع قناة "روسيا24": "حتى الآن، في حال الحديث عن الاتفاق الذي تم إبرامه، فهو سيعمل حتى نهاية 2018، أي أنه في الجوهر، اتفاق قصير المدى. وفي حال الحديث عن خططنا المتوسطة وطويلة الأجل، فإننا لا نعيد النظر بأهدافنا الاستراتيجية، ونحن ننطلق من أن الطلب على النفط والاستهلاك سيرتفعان".

هذا وكانت دول "أوبك" ومن خارجها قد توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع عام 2017، ليصل إلى 32.5 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرر وزراء الدول المشاركة باتفاقية خفض إنتاج النفط من منظمة "أوبك" ومن خارجها، تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام القادم 2018.