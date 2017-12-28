إلقاء القبض على شخص أطلق النار في أحد المعامل بموسكو

أعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في موسكو، اليوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول، أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي أطلق النار في أحد المعامل بموسكو أمس الأربعاء.

© Sputnik. Evgeniya Novojenina الشرطة تقتحم مبنى معمل في موسكو

موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس المكتب الصحفي للإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في موسكو، يوري تيتوف:

نتيجة لعمليات التحري والبحث من قبل رجال الشرطة في العاصمة تم تحديد موقع الشخص الذي أطلق النار صباح 27 كانون الأول / ديسمبر 2017 على مواطن في معمل "مينشيفيك"، وتم إلقاء القبض علية في موسكو ونقله إلى قسم الشرطة لمواصلة التحقيق بالحادث.

وكان مصدر في الجهات الأمنية قد أفاد باقتحام قوات الشرطة، أمس الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر، لمصنع "منشيفيك" في موسكو، حيث أطلق المدير السابق النار على رجل وقتله.

وقال المصدر: "دخلت الشرطة إلى المبنى ويجري حاليا البحث عن المجرم"، ولم يسمع أي إطلاق للنار حتى اللحظة، ويوجد العديد من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف في المنطقة.

وأكد مصدر أمني، في وقت سابق، مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بمعمل جنوب شرقي موسكو، مؤكدا أن عملية احتجاز الرهائن جاءت على خلفية نزاع على ممتلكات، والشرطة تتعامل مع الحادث.