نائبة محافظ بطرسبورغ: حصيلة انفجار أمس 13 شخصا

أكدت آنا ميتيانينا، نائبة محافظ مدينة بطرسبورغ، أن إجمالي عدد الإصابات في حادث متجر بطرسبورغ وصل إلى 13 شخصًا.

© REUTERS/ ANTON VAGANOV 9 جرحى في انفجار عبوة ناسفة في متجر في مدينة سان بطرسبورغ سانت بطرسبورغ- سبوتنيك. وأشارت ميتيانينا في تغريدة لها أن من بين المصابين خمسة أشخاص في حالة صحية متوسطة الخطورة.





وكتبت ميتيانينا تغريدتها: "إجمالي عدد الإصابات جراء الانفجار في متجر "بيريكريوستك" في شارع كاندراتيفسكي وصل إلى 13 شخصا، 5 منهم رفضوا دخول المستشفى، ليبقى 5 أشخاص في المستشفى ووضعهم متوسط الخطورة، و3 آخرين في حالة صحية لا بأس بها إلى حد ما".