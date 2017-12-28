روسيا تأخذ قاعدة عسكرية "من تحت أنف أمريكا"

إلا ان الولايات المتحدة لم تحقق مرادها، ذلك أن روسيا تمكنت من الاحتفاظ بهذه القاعدة.

© Sputnik. Sergey Malgavko بوتين: موضوع القرم انتهى

وذكرت "وكالة الأنباء الفدرالية" نقلا عن "ياكوف كدمي" رئيس جهاز "ناتيف" الاستخباري الإسرائيلي سابقا، أن واشنطن دبرت انقلاباً في أوكرانيا في عام 2014 من أجل الاستيلاء على "سيفاستوبول".

ولم يحقق الأمريكيون هدفهم، إذ أن سكان القرم ردوا على الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف بقرار العودة إلى أحضان الوطن الروسي.

ويشير المحلل السياسي الروسي سيرغي ميخييف إلى وجود الوثائق التي تؤكد أن واشنطن أجرت محادثات حول سيفاستوبول مع السلطات الأوكرانية التي سيطرت على القرم، بغية طرد الأسطول الروسي من سيفاستوبول.