بوتين: روسيا قدمت إسهاما حاسما في هزيمة الإرهابيين في سوريا

وأشار الرئيس إلى أن الجيش الروسي في سوريا تصرف بشجاعة وتصميم.
وأضاف بوتين: "أثبت الجيش والأسطول الروسيان قدراتهما المتزايدة. فقد نفذ الطيارون 34 ألف طلعة جوية واستخدموا 166 صاروخا عالي الدقة". ووفقا لأقواله، فإن الجيش السوري حرر الجزء الأكبر من أراضي البلاد بدعم من القوات الجوية والبحرية الروسية.
وأكد الرئيس بوتين على أن روسيا قدمت إسهاما حاسما في هزيمة الإرهابيين في سوريا.
وقال بوتين: "قدمت روسيا، كما جرت العادة في التاريخ، إسهاما كبيرا وحاسما لهزيمة القوة المجرمة التي هددت الحضارة كلها وتدمير الجيش الإرهابي للديكتاتورية الوحشية التي زرعت الموت والدمار، ومحت المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس عن وجه الأرض، وسعت لتحويل سوريا والبلدان المجاورة إلى مركز للعنف العالمي الذي استهدف بلادنا".
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